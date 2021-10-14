Barbaroslar Poseidon kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim? - Haberler
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Barbaroslar Poseidon kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim?

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Barbaroslar Poseidon kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim?

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin oyuncuları izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar araştırılırken en çok da Poseidon gerçekte kim olduğu merak edildi. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim? Barbaroslar Poseidon kimdir? Barbaroslar İşte, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları ve konusu!

Barbaroslar Poseidon kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TRT 1'in iddialı dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, oyuncu kadrosu ile izleyicilerin ilgi odağı oldu. Konusu ve oyuncuları hakkında detaylı araştırmalar yapılan dizideki karakterle de ayrı ayrı merak edildi. Bu konuda en çok araştırılan konulardan biri de Barbaroslar Poseidon kimdir, oldu. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim? İşte, detaylar…

BARBAROSLAR POSEIDON KİMDİR?

Kardeşi Oruç ve İlyas Reis tarafından öldürülen Korsan Antuan , nam-ı diğer Poseidon intikam almak için gelir. İshak'ın evini bulur. Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Poseidon Antuan karakterini Devrim Evin canlandırmaktadır. Devrim Evin'i en çok Fetih:1453 filmindeki Fatih rolünden hatırlıyoruz.

Devrim Evin 12 Kasım 1978 Adıyaman doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.

DEVRİM EVİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

2014 Her Sevda Bir Veda

2007 Suç Dosyası

2005 Kale İçi

2005 İki Arada Aşk

Oynadığı Filmler

2014 Yunus Emre :Aşkın Sesi

2012 Fetih 1453

1999 Bizim Dershane

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Haber: Barbaroslar Poseidon kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Poseidon kim oynuyor, gerçekte kim? - Haberler
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