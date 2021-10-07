Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 4. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir. Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler.

Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?

Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi?

İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



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