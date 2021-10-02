BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ - Haberler
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BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOLMABAHÇE Sarayı'ndan Nusretiye Camii'ne, Selimiye Kışlası'ndan Darphane-i Amire'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun sembol yapılarının mimarı Balyan Ailesi, Üsküdar'daki anıt mezarlarında anıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - DOLMABAHÇE Sarayı'ndan Nusretiye Camii'ne, Selimiye Kışlası'ndan Darphane-i Amire'ye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun sembol yapılarının mimarı Balyan Ailesi, Üsküdar'daki anıt mezarlarında anıldı.

Osmanlı döneminde birçok mimari esere imzasını atan Balyan ailesi için, Üsküdar Surp Haç Ermeni Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II ve Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR) Başkanı Gülüzar Artuç birer konuşma yaptı.

Balyan isminin İstanbul'da bugüne kadar hak ettiği bir yere verilmemiş olmasının eksiklik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 'Bunu arkadaşlarımla hızlıca çalışalım ve Balyan isminin eserlerinin var olduğu alanlarda, en doğru noktada, en doğru şekilde temsil edileceği bir mevkide ismini yaşatalım. Gereken girişimleri yapacağımı da hepinizin huzurunda söz veriyorum" dedi.

'Geçmişte bu sürecin olgunlaşmasında, oluşmasında katkı sunan mevkidaşım Sayın Topbaş'ı da rahmetle anıyorum" diyen İmamoğlu, 'Onun da katkıları olması gurur verici, onur verici. Umarım hep bu duyguyla, bu saygıyla bir arada olmamızın kıymetini bilen anlayışla yüzyıllar boyu birlikteliğimiz, yaşamımız sürsün" diye konuştu.

Ermenilerin, 4000 yıllık tarihleriyle bu toprakların hafızasının parçası olduğunu vurgulayan Kadasetli Patrik Sahak II. ise 'Biz, nefret söyleminden ziyade Ermeni adının onurlandırılmasını istiyoruz. Çünkü hak ediyoruz biz onu. Balyanlar sadece bu ülkeye katkı sağlamış ailelerden bir tanesi. Böyle pek çok katılımı sağlamış olan Ermeniler var. Onların isimleri bu ülkenin tarihinde yer almalı" dedi.

BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ

BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ

BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ

BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ

BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ
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Haber: BALYAN AİLESİ İÇİN ANMA TÖRENİ - Haberler
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