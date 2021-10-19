Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı - Haberler
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Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

BALIKESİR merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan, örgütün haber leşme aracı ByLock kullanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli, Van'da 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 7 muvazzaf askeri personel, 6 TSK ile ilişiği kesilmiş askeri personel ve öğrenci, 5 mahrem imam, 16 örgüt evlerinde askeri okullara hazırlanan kişi, 1 polis memuru, 1 ihraç komiser yardımcısı, 3 ihraç devlet memuru, 1 müzahir kurum çalışanı, 5 özel sektör çalışanı ile 1 işsiz gözaltına alındı. 46 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve hesap çizelgeleri ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Balıkesir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

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