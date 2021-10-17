Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu - Haberler
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Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastası Gülten Güler'e (83) ulaşıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki gün önce kaybolan alzaymır hastası Gülten Güler'e (83) ulaşıldı.

İlçe kırsalındaki ?Karasukabaklar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Güler'den haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile Gönen Doğal Afetler Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Komando birliğinin de katıldığı, iz takip köpeğiyle yürütülen çalışma sonucu yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, Güler'e ısınması için mont verdi, su içirdi.

Gönen Devlet Hastanesinde muayene edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de kaybolan yaşlı kadın iki gün sonra ormanlık alanda bulundu

AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri
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