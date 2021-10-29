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Balıkesir'de fener alayı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan - Haberler | Yerel

Balıkesir'de fener alayı coşkusu Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de fener alayı coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Her yıl düzenli olarak yapılan fener alayı, bu yıl da Cumhuriyet Bayramında yoğun bir katılım ile düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando takımının da eşliğiyle fener alayı Paşa Camii önünden başlayarak Anafartalar caddesi, Kızılay caddesi üzerinden geçerek Atatürk Anıtı önünde gelinmesiyle devam etti. Gerçekleştirilen organizasyon Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstikal Marşı okunmasıyla son buldu. Fener alayına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Fener alayının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

Balıkesir'de fener alayı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan - Son Dakika Haberleri
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