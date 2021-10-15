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Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde balık derisinden jelatin üretimi yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde balık derisinden jelatin üretimi yapıldı. Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer ve Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'nden Öğr. Gör. Şefik Tekle'nin hazırladığı çalışma ile kanseri engelleyici bir çok özelliği de içinde barındırıyor.

Atık balık derilerinden elde edilen jelatin ile bölgedeki balık ve gıda üreticilerine de Öğretim Görevlisi ve üyesinin yaptığı çalışma örnek oldu. Öğr. Gör. Şefik Tekle, balık derisinden üretilen jelatinin anti mikrobiyal, anti oksidan, anti hipertansif, anti kanser bir çok özelliğinin olduğunu söyledi. Tekle, "Ülkemizde birçok sanayide atıklar ortaya çıktığını görüyoruz. Atıkların en başında ve fazla olarak balık atıkları ortaya çıkıyor. Balık atıklarının ülke ekonomisine nasıl kazandırılacağıyla alakalı bir proje yaptık. Balık sanayinde bir firmanın aylık yaklaşık 420 bin ton civarında atığının olduğunu tespit ettik. Baş, deri, kılçık gibi kullanılamayan insan tüketimine uygun olmayan atığın olduğunu da gördük"dedi.

"Atıkların içerikleri değerlendirildi"

Atıkların içeriklerinin değerlendirilerek geliştirildiğini aktaran Tekle, "Atıkların içeriklerini değerlendirdiğimizde bir çok değerli bileşenin olduğunu bilimsel çalışmalar net şekilde ifade ediyor. Balık atıklarından balık jelatini, protein tozu, biyoaktif peptit dediğimiz ürünlerin üretimlerini gerçekleştireceğiz. Özellikle koronavirüs gibi hastalıkların yayılmasıyla birlikte insanlarda daha bilinçli bir beslenme tarzı öngörülüyor. Hem besleneyim hemde sağlığımı koruyacak gıda alayım anlayışı da artış gösterecek biyoaktif peptit gıdalarda fonksiyonel gıda olarak görülebilecek"diye konuştu.

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı

Kırşehir'de balık derisinden jelatin üretimi yapıldı
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