Bakü'de 7. Uluslararası Kitap Fuarı başladı

Azerbaycan'da 7. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.

Fuarın açılışına Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Kültür Bakanı Anar Kerimov, Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Bu yıl 880. doğum yılı olan ünlü şair ve düşünür Nizami Gencevi'ye ithaf edilen fuarın açılışını yapan yetkililer, stantları gezerek kitapları inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının şemsiyesi altında 22 yayınevinin yer aldığı Türkiye standını da gezen yetkililere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretçiler, Türk sanat müziği dinletisinin de yapıldığı Türkiye standına büyük ilgi gösterdi.

"Kitap üzerinden kurduğumuz her strateji doğru stratejidir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kitabın kültürler arası ilişkilerin temel hareket noktası olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun duygularını yazarak aktardığını, okuyarak da öğrendiğini belirten Demircan, "Kitapsız ne şarkı, tiyatro, ne senaryo olmaz. Dolayısıyla gençlerimize kendi kültürümüzü anlatmak üzere en önemli mecra olan kitapları geliştirmeli ve okuyucu sayısını artırmalıyız." dedi.

Demircan, Bakü'deki fuarın hem Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi hem de yayınevleri ve yazarların daha çok bir araya gelmesi açısından anlamlı olduğunu vurgulayarak "Buradaki gençliğin Türkiye'deki yayınlara, Türk gençliğinin de Azerbaycan'daki yayınlara yakınlaşması gerekiyor. Kitap üzerinden kurduğumuz her strateji doğru stratejidir." ifadesini kullandı.

13 ülkeden 165 yayınevi ve kuruluşun katıldığı fuar 10 Ekim'e kadar sürecek.