Son dakika haberleri | Bakan Kurum: Ocak ayında İklim Şurası'nı gerçekleştireceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak istediklerini söyledi. Kurum, "Kamu ve özel sektörümüz, üniversitelerimiz, çevre kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare mekanizması kuracağız. Ocak ayında ilk defa tüm tarafların katılımıyla İklim Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Buradan elde edeceğimiz çıktılar, ülkemizin de bu konuda yol haritası olacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da depremin ardından yapılan konutların önemli kısmını teslim ettiklerini, İzmir'de de deprem konutlarını teslim etmeye başlayacaklarını belirtti. Covid-19 sonrasının en önemli gündem maddesinin iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Kurum, iklim değişikliğinin iklimde gözlenen doğal değişimlerle insan faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan ve küresel atmosferin yapısını bozan değişiklikler olduğunu kaydetti. Kurum, "Çağımızda yaşanan iklim değişikliğinin insan faaliyetleri neticesinde ortaya çıktığı bilimsel kanıtlarıyla ortaya konulmuştur. Özellikle fosil yakıt kullanımı, atık sektörü, tarım ve sanayi faaliyetleri sera gazı emisyonlarını ortaya çıkarmaktadır" dedi.

Bakan Kurum, 400 millet bahçesi ve ekolojik koridorlarla yutak alanları artırdıklarını belirtip, "Doğal zenginliklerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi koruma altına almaya yönelik projeler, bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümüzü, yüzde 9,6'dan yüzde 11'e çıkardık. Son 1 yılda ise yine İstanbul'un yaklaşık 2 katı büyüklüğünde doğal alanımızı koruma altına aldık. Yani bu büyüklükteki bir alanda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, akarsularımızı, derelerimizi kirlenme tehlikesinden, yok olma tehlikesinden kurtardık. Yeşil alanlar, şehir ikliminin düzenlenmesinde büyük rol üstlenmektedir. Gölgelendirme ve bitkilerin terleme-buharlaşma işlemi, kentsel alanlarda doğal soğutma mekanizması işlevi görmektedir. Şehirlerimizin yeşil dönüşümü için projelendirdiğimiz toplam 66 milyon metrekarelik alanda 400 millet bahçemizin 100'ünü tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 300 millet bahçemizde ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar, 400 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.