Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi - Haberler
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Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'de vaka sayıları 30 bin sınırında seyrederken, yeni vakaların neredeyse yarısının 30 yaşın altında olması okulların kapatılabileceği iddialarına neden oldu. Sağlık Bakanı Koca iddialara yönelik "Okulların kapanması söz konusu değil. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz" yanıtını verirken bu cevap okulların bir an önce kapatılmasını isteyen bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Bakan Koca'ya yönelik istifa çağrıları sonrası "#fahrettinkocaistifa" etiketi Twitter'da TT oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 214 kişi ise yaşamını yitirdi. 30 bin sınırında seyreden vaka sayıları büyük tedirginlik yaratmaya devam ederken, yeni vakaların neredeyse yarısının 30 yaşın altında olması okulların yeniden kapatılabileceği iddialarına neden oldu.

"OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapatılacağına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı. Okulların kapanmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Bakan Koca'nın bu sözleri, tedirgin eden vaka grafikleri sonrası okulların kapatılmasını isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ise tepkisini çekti. Bakan Koca'yı istifaya çağıran yorumlar sonrası "#fahrettinkocaistifa" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi

Bakan Koca'nın
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)
Eda Bali:koskoca sağlık bakanısın birinin ağzına bakarak konuşması çok saçma bakanlar kendi fikirlerini söyleyemiyor ekonomimiz eğitimimiz bu yüzden çok kötü durumda
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Gece Huzuru:Yorumları yapanların bir çoğu öğretmen mi acaba? bir buçuk yıllık tatil sürecinden sonra ders vermek, okula gitmek zor mu geldi acaba
Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
M. Şerif Sincar:Böyle saygın bir bakana gölgen yamyk demek bile hadsizlik cahillik terbiyesizlik tir Bir iki klavye cahili istediye olacak değil ama yinede gecesini gündüzünü heba eden bu insana yakışıksız
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