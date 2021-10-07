Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı! FİNAL Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu son bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu FİNAL yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu'nun merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bora ve Ada birbirine kavuşacak mı? Baht Oyunuson bölümde neler oldu? Baht Oyunuson bölüm izle! Baht Oyunuyeni bölüm fragmanı izle! Baht Oyunu17. Bölüm fragmanı izle!

BAHT OYUNU 16. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Baht Oyunu 5 Ekim Salı yayınlanan 16. bölümde Ada, Bora'dan uzak durmaya çalışırken kaderin cilvesiyle tekrar yakınlaşınca olaylar iyice çıkmaza giriyor.

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ada tarafından reddedilen Bora artık aşka olan inancını kaybetmeye çok yakındır.Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora'nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada'nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Bir diğer yandan da Ada ile Tuğçe arasında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Ada ve Tuğçe'ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada'yı ararken Ada'nın başı büyük bir beladadır.

BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada ( Cemre Baysel ), tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar (İdris Nebi Taşkan) tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora ( Aytaç Şaşmaz ) çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz : Bora Doğrusöz

Cemre Baysel : Ada Tözün

İdris Nebi Taşkan : Rüzgar Akcan Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Aslı Sümen : Tuğçe Dikman

Altan Erkekli : Zafer Doğrusöz

Hande Subaşı : Nergis Tözün Şahin

Funda İlhan : Belma Doğrusöz

Tuğba Çom Makar : Yasemin Tözün

Anıl Çelik : Ali Doğrusöz

Ozan Dağgez : Evren Gün Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İrem Yük : Selin Doğu

Emrah Ben : Aslan Şahin

Suğdem Gözalır : Pırıl Kaleli

Azra Aksu : Elif Çamlı

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL)

Haberler.com - Gündem