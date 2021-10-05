Bahçelievler'de hayvanlar için esnafa mama dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de hayvanlar için esnafa mama dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bahçelievler'de hayvanlar için esnafa mama dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için esnafı tek tek gezip mama dağıttı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için esnafı tek tek gezip mama dağıttı.

Bahçelievler Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı. Belediye çalışanları bu özel günde Bahçelievler'de bulunan Giyim Çarşısı'ndaki dükkanları tek tek gezip esnafa mama dağıttı. Bahçelievler Beledi Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çalışmalara dahil oldu, esnafla sohbet edip hayvanlar için dükkanlara mama dağıttı.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır özellikle sokakta yaşayan hayvanlar için seferber olmak gerektiğini ifade ederek, "Tüm dünyadaki canlıların kalbi atıyor burada insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hepsini koymamız lazım hepsini korumak zorundayız. Hayvanlar da özellikle evde olsun sokak hayvanları olsun hepsi bizim için çok değerli. Canları var fiziki kabiliyetleri, ayrı dünyaları var. Özellikle sokak hayvanları ve tüm hayvanlar olmak üzere Bahçelievler'de hizmetlerimizi uyguluyoruz. Burada daha çok evdeki hayvanlardan çok sokakta kimsesiz olan, bizde bir kap yemek ve su bekleyen hayvanlarla uğraşıyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de hayvanlar için pati parkını açtık. Sadece köpeklerimiz geliyor onlara oyuncaklar da yaptık, oraya uyguluyoruz. Bunun haricinde bir poliklinik şubemizi daha açtık merkezde veterinerimizin olduğu yerde ayrıca bir yer daha açtık. Aşılama çalışmaları devam ediyor, kısırlaştırma yapılıyor yaklaşık 5 bin tane kısırlaştırma yaptık, yine o kadar aşılama yapıyoruz. Kuduzla mücadele ediyoruz; kuduz aşısı yapıyoruz. Sokakta hayvanlarımızız için 200-240 arası beslenme yerleri koyduk, arkadaşlarımız her gün suyunu mamasını bırakıyor. Burada bakış açımız şu; sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım ve sahiplenmelerini sağlamamız gerekiyor. Yaklaşık 400 tane kedimizi sahiplendirdik, 120 tane de köpeğimizi sahiplendirdik" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Stefan Kuntz Aykut Kocaman Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bahçelievler'de hayvanlar için esnafa mama dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 01:44:16. #1.17#