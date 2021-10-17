Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesine çok amaçlı park kazandırıyor - Haberler
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Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesine çok amaçlı park kazandırıyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesine çok amaçlı park kazandırıyor

Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'ndeki yeşil kuşak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesi'ndeki yeşil kuşak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi'nde yeşil kuşak projesi kapsamında bulunan ve iki etaptan oluşan toplam 8 bin metrekarelik alanı kapsayan park projesinde çalışmalar başlatıldı.

Belediye, Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'nde belediyeye ait olan arsayı çok amaçlı park projesine dönüştürdü.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor.

Açık otoparkın da yer aldığı projede gelinen son aşamaya ilişkin inceleme yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi imkanlarıyla hayata geçirecekleri bu projede yine çok amaçlı sosyal donatıların yer alacağını belirtti.

Bu proje ile hayata geçirdikleri yeşil alan oranının 200 bin metre kareyi geçeceğini dile getiren Beyoğlu, "6 yeni park kazandırdık. 35 bin metrekarelik alanı kapsayan, Bağlar'ın özünü ve tarihini yansıtan Bağ Evi Projemiz tamamlanmak üzere. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis ettiğimiz 100 bin metrekarelik arsada devam eden bölgenin en büyük millet bahçesi yakın zamanda tamamlanacak. Yeni bir park projesine başlıyoruz. Kendi imkanlarımızla inşa ediyoruz. Diyarbakır'a özgü ağaçlardan ve çok amaçlı sosyal donatılardan oluşacak. Hayata geçirmeye hazırlandığımız birçok güzel proje var." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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