Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

Olay 5 Ekim Salı sabah saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı bankalara ait yan yana olan 4 ATM'nin başına gelen iki kişiden biri elindeki taşla ATM ekranlarını kırıp gitti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken 4 ATM de kullanılamaz hale geldi.

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