Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

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Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

BAĞCILAR'da bir kişi, eline aldığı taşla yan yana olan 4 ATM'nin ekranını kırıp kullanılamaz hale getirdi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da bir kişi, eline aldığı taşla yan yana olan 4 Atm'nin ekranını kırıp kullanılamaz hale getirdi.

Olay 5 Ekim Salı sabah saatlerinde Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı bankalara ait yan yana olan 4 ATM'nin başına gelen iki kişiden biri elindeki taşla ATM ekranlarını kırıp gitti.  Olay anı güvenlik kameralarına yansırken 4 ATM de kullanılamaz hale geldi.

"GÜN İÇİNDE YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

Gün içinde ATM'yi kullanmak isteyenler işlem yapamadan ATM başından ayrılmak zorunda kaldı. Bölgede esnaf olan Nurettin Akgül, "Esnaf olarak şu anda biz mağduruz. İnsanlar buraya gelip banka gibi işlem yapıyordu. Yazık değil mi? Her gün kullanıyordum, yapanları kınıyorum. Derdiniz varsa başka şekilde çözün" dedi. ATM'lerin hemen yanında dükkan işleten esnaf Salih Kalkan, ATM'leri genelde emeklilerin kullandığını belirterek, "Akşam 17.00 gibi kapattık dükkanı. Sabah geldiğimizde ATM'lerin camlarının kırıldığını gördük. Birçok kişi mağdur oldu. Gün içinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunların kesinlikle bulunması lazım insanları her türlü mağdur ediyorlar" dedi.

ATM'lerin kullanılamaz hale getirildiği anlar bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde sabah 06.30 sıralarında ATM'lerin başına gelen iki kişiden birinin bir süre ekrana baktıktan sonra elindeki taşla ekranlara vurup gittiği anlar yer alıyor.


- İstanbul
Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi

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Haber: Bağcılar'da ekranları taşla kırılan 4 ATM kullanılamaz hale geldi - Haberler
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