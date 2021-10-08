Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi kabul edildi - Haberler
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Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi kabul edildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi kabul edildi

Kurulduğu günden bu yana öncü ve örnek hizmetlere imza atan Bağcılar Belediyesi'nin 2022 Bütçesi 850 milyon TL olarak belirlendi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Belediye meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2022 Yılı Performans Programı ve 2022 Yılı Mali Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2022 Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili olarak sunum yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi olarak attıkları her adımda ilçeye marka değeri olan projeleri kazandırdıklarını söyledi. Bağcılar'ın artık hizmet birikimiyle ekonomi, kültür, sağlık, turizm ve sosyal hayatın nabzının attığı bir ilçe haline geldiğini belirten Çağırıcı, "Günümüz teknolojik altyapısını en iyi şekilde kullanan belediyemize ilçe sakinlerimiz kolaylıkla ulaşabilmektedir. Dünyadaki değişimle eş zamanlı ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Tüm bunlara ilaveten insanlara sunulan hizmetlerin, kentleşme hızıyla orantılı olduğunu iyi bilmekteyiz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize dokunan projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. Çevre, bilim, sanat, aile, eğitim, spor, sağlık gibi birbirinden farklı birçok alandaki faaliyetlerimizle farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Toplam bütçe 850 milyon olarak belirlendi

İnsan odaklı anlayışıyla hazırlanan 2022 Yılı Performans Programı ile ilçenin ihtiyaçlarındaki değişimlere ayak uydurarak; planlı, sosyal, akıllı, sürdürülebilir ve girişimci belediyecilik örneği sergilemeye devam edildiğine dikkat çeken Çağırıcı, şunları söyledi: "2022 Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasında tüm birimlerimizin yatırım hedeflerini mali disiplin çerçevesinde en üst düzeyde belirledik. 5018 sayılı Kanun gereğince kamu kurumu kaynaklarının, ekonomik, etkin ve verimli şekilde elde edilmesine ve kullanılmasına önem veriyoruz. 2020-2024 Stratejik Plan doğrultusunda 2022 Yılı Performans Programında 110 ana faaliyet planlamış bulunmaktayız. Mali disiplin çerçevesinde tüm birimlerimizin hedeflerine göre; 2022 yılı yatırım bütçemizi 681 milyon 242 bin Türk Lirası ; toplam bütçemizi de 850 milyon Türk Lirası olarak belirledik."

3 dev proje hayat bulacak

Vizyoner projeleri sunmaya devam edeceklerini dile getiren Çağırıcı, ihalesi yapılan ve yakın zamanda ilçeye kazandırılacak olan Şehir Kütüphanesi, Yaşlı Bakım Evi ve E-spor Merkezi'nin de müjdesini verdi. Meclis üyeleri de belediye tarafından hazırlanan Performans Programı ve Bütçe hakkında görüş ve önerilerini açıkladı.

Görüşmelerin neticesinde 2022 Performans Programı ve 2022 Mali Bütçesi Bağcılar Belediye Meclisi'nde, oy çokluğuyla kabul edildi.

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