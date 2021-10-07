babasını siyanürle öldüren sanığın iyi hal indirimi kaldırıldı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) siyanürlü şerbet içirerek öldüren, içmeye zorladığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan'a (23) verilen iyi hal indirim kararını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kaldırdı. Yeniden yargılanan Kalkan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Mayıs 2019'da Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, bir süre sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istedi. Ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı Emir Can'ın üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevinde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.

Kalkan ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza dairesinde yeniden yapılan yargılamada, sanığın anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürüp, kardeşine de zorla içirmeye çalışıp yaralanmasına sebep olduğu sonucuna varıldı. Yargılama sonucunda heyet, yerel mahkemede uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti ve sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.