Son dakika haberleri... Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Ali Akbaba (50) kendisinden ayrılmak isteyen kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i (44) takside tabancayla başından vurarak öldürdü. Akbaba, Gözer'i hastaneye götürmek isteyen şoförün de başına silahı dayayıp, "Bırak, ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedikten sonra taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu.

Gölcük ilçesinin kırsal Saraylı Mahallesi'nde Ali Akbaba, sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan kadın arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Gözer'e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine Seyhan Gözer taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözer, Ali Akbaba'ya ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba, taksiciye devam etmesini belirtti. Taksi, yeniden Saraylı Mahallesi'nde geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkararak Seyhan Gözer'in başına ateş etti.

Gözaltına alınan Ali Akbaba ile taksi şoförünün ifadesi alınırken, soruşturma sürüyor.