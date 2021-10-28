Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Köşk ilçesinde zor şartlarda yapılan kestane hasadında en riskli görevi yapan çırpıcıların yevmiyesi 600 liranın üzerine çıkınca, ağaçları olan kadınlar da ellerindeki sırıklarla bir cambaz gibi dalların üzerinde kestane çırpmaya başladı.

Aydın'ın önemli geçim kaynaklarından birisi de kestane. Hasadı ise zorlu ve tehlikeli. Yaklaşık 20 gün süren hasat zamanında son yıllarda 'çırpıcı' yevmiyesi sürekli artmaya başladı. 10 metre ila 20 metre yüksekliğe kadar ulaşan ağaçlarda kestane hasadında geçen yıl günlük 400 lira olan yevmiye bu yıl 600 liranın üzerine çıktı. Bu yıl ilk kez kadınlar da bu işi yapmaya başladı. Kırsal Cumayanı Mahallesi'nde bu yıla kadar erkek çırpıcıların düşürdüğü dikenli kestaneleri eldivenle toplayarak yevmiye alan kadınlar, bu yıl ağaçlarına sırıkla tırmanmayı öğrendi. Kadınlar 15-20 metre yükseklikteki ağaçlara 3-4 metre uzunluğundaki sırıklarla çıkıyor. Ağaç dallarında dikkatli bir şekilde hareket eden kadınlar çırptıkları kestaneyi yere düşürüyor.