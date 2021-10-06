Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı - Haberler
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Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün başlayan yağmur sonrası çayın suları yükseldi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde dün başlayan yağmur sonrası çayın suları yükseldi. 11 Ağustos'ta yaşanan selin etkisini yaşayan halk araçlarını yüksek kesimlere kaçırdı. İş yerlerinin önüne beton döktü. Panik oluşturan yağışın etkisiyle menfezler tıkandı, elektrik direkleri yan yattı. Oluşan çökmeler nedeniyle bazı köy yolları kapandı.

Yağmur yağışı Ayancık Çayı'nın debisini yükseltti. Su seviyesi şehir merkezinde yapılan geçici menfez köprünün yarıdan yukarısını geçti. Oluşan görüntü Ayancıklıları korkuttu. Sel psikolojisini atlatamayan vatandaşlar çeşitli tedbirler aldı. Arabalarını yüksek yerlere kaçıranlar ve iş yerinin önlerine beton dökenler oldu.

Selde 40'a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyü de yağıştan etkilendi. Köyde çayın üzerinde bulunan 2 elektrik direği yan yattı. Çayın karşısında bulunan iş makineleri elektrik tellerinin üzerine devrilme tehlikesi nedeniyle Babaçay'a geri dönemedi. Sulusökü köyü yolu da selden etkiledi. Yol üzerinde birçok noktada çökmeler meydana geldi. Dağdan taşınan kayalarda yola indi. Menfezlerin tıkanması ile su yolun üzerinde aktı. Araçlar geçmekte zorlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri de yağışların etkisini kaldırmak üzere sahaya indi. İş makineleri birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan Müjgan Vural, "Şu görüntü bile bizi korkutmaya yetiyor. Maalesef korku kaldı. Her yağışta cama çıkıyoruz. İnşallah atlatacağız. Bizim binamıza çok su geliyor. Dün internet üzerinden uyarı geldi. Onu takip ettik ondan sonra eşim hemen iş yerine su girmesin diye beton döktü. Binaların altından su giriyor içeri. Toprak o kadar doydu ki suya" dedi.

Hayrettin Özkaya, "Akşamdan sabaha kadar yağdı. Sular yükseldi. Millet arabalarını falan herkes yukarılara sakladılar. Kendileri de tedbir amaçlı evlerinde beklediler ama kaçacaklardı evlerinden. Sabaha kadar hiç kimse uyumadı. Milletin psikolojisi bozuk olduğundan herkes sabahlara kadar uyumadı. Bazı bodrumlara yine de su basıyor" diye konuştu.

(Ünsal Karka - Osman Aksu/İHA)

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

Ayancık'ta yağışlar korkuttu: Köy yolları çöktü, elektrik direkleri yan yattı

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