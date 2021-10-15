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Ay, Carmela! oyunu 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor

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Ay, Carmela! oyunu 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde seyirci karşısına çıkıyor

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı Naşit Özcan'ın yönettiği Ay, Carmela! 18, 19 Ekim tarihlerinde saat 20:00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Adana seyircisiyle buluşuyor.

ADANA (Bültenler) - 6. Adana Şehir Tiyatroları Festivali, 18 Ekim Pazartesi günü İBB Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyacağı Ay, Carmela! oyunuyla başlayacak ve 14 gün sürecek. Festivalde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 13 şehir tiyatrosu oyunlarını sahneleyecek.

Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra Kocaeli, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinden akademisyenler tiyatro ile ilgili atölye çalışmaları yapacak, konferanslar verecek.

AY, CARMELA!

İspanya'da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda,iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır.Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı,"gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?"sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

PAULINO: Kentin dışına çık bakalım, 'gezinti'ye götürdükleri, sonra bir yolun kıyısına bırakıverdikleri insanları say…

Jose Sanchis SİNİSTERRA: Modern İspanyol Tiyatrosunun en önemli temsilcilerindendir. İspanya'nın en çok saygı gören çağdaş oyun yazarı, tiyatro eğitmenidir. İspanya Ulusal Tiyatrosu Ödülü, Dramatik Edebiyat Ulusal Ödülü olmak üzere birçok ödülün sahibidir.

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Erkan Akkoyunlu rol alıyor.

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