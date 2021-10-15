Avusturya Dışişleri Bakanı Linhart, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart, Batı Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Bosna Hersek'in birlik ve egemenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye doğumlu Linhart, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretinin Bosna Hersek'e olduğunu söyleyen Linhart, "Avusturya, Bosna Hersek'teki en büyük yatırımcı ülkelerden. Bu iş birliğinin daha da güçlenmesini ele aldık bugün." dedi.

Linhart, Bosna Hersek'in geleceğinin Avrupa'da olduğunu belirterek, "Bölgede istikrar ve güvenin sağlanmasında Bosna Hersek'in birliği ve egemenliği oldukça önemli. Bu bizim için tartışmaya kapalı bir konudur." diye konuştu.

Turkovic de Avusturya'nın Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine destek veren kilit ülkelerden olduğunu ifade ederek, ülkesinin bölgesel iş birliği ve ilişkilerin normalleşmesi için her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in önemli yatırım potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Turkovic, Avusturya ile ilişkilerin daha da güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Linhart ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Boşnak üye Sefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik tarafından da kabul edildi.