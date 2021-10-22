Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba: Cinayetin nedeni bana edilen küfürler

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de avukat oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile onu azmettirdiği iddiasıyla avukat oğlu Özgür Aslan'ın da (36) aralarında olduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan Mehmet Aslan, avukat oğlunun kendisini azmettirmediğini öne sürerek, "Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Bu sonuçla bittiği için pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Ocak'ta meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Aslan belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan ise 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık baba ve oğul Aslan'ın tutukluluklarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.