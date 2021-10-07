Uyurken dehşeti yaşadı! Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - 5 Ekim Salı günü sabaha karşı Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada yaşanan olayda Mehmet Y. isimli şahıs, bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'ye (42) saplantılı bir şekilde aşık oldu. Mehmet Y. aşkına karşılık bulamayınca genç kadını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mehmet Y., sabaha karşı Uzunçelebi'nin yaşadığı eve giderek gizlice içeri girdi. Saplantılı aşık Mehmet Y., uyuyan kadının yüzüne kimyasal dökerek kaçtı.

TALİHSİZ KADIN TEK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın çığlıklar atmaya başladı. Yasemin Uzunçelebi'nin çığlıklarına uyanan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırdı. Kadın bir gözünü kaybederken, yüzünün bir bölümünde yanıklar meydana geldiği ve kemiğe kadar etinin eridiği öğrenildi. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, polis ekipleri ise saplantılı saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kadının yüzüne dökülen kimyasalın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan sokaktaki esnaf Mahir Mahir Bovabi, "Dün polis geldi, sordu kamera kaydı var mı? Kamera baktı, sonra biz sorduk ne olmuş burada? Polis de, dediler bir adam kadına eziyet vermiş, yüzüne bir şey dökmüş. Sonra ambulans geldi, kadını hastaneye kaldırmış. Kadının bir gözü gitmiş" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul ayrılmaya karar verdiği ve bakkala olan borcunun hepsini kapattığı öğrenilen kadının kentten ayrılmadan 1 gün önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ADAM GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Ayrıca aşık olduğunu kadının yüzüne kimyasal madde döktükten sonra binadan koşarak çıkan adam güvenlik kamerasına yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri