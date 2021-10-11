Avcılar'da ihmal iddiası: İş makinesinin devirdiği beton direk can aldı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak bina için getirilen iş makinesi, kullanılmadığı halde iki yıldan bu yana sökülmeyen beton aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direğin altında kalarak ağır yaralanan servis şoförü Dursun Güleç (55) hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, Güleç'in ihmaller zinciri sonucu yaşamını yitirdiğini savundu. Olayın yaşandığı sokaktaki beton direkler mahallelinin tepkisi üzerine yaklaşık 2 yıl önce haberler e konu olmuştu.

Olay, Merkez Mahallesi'nde cuma günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

"İKİ YIL ÖNCE BU DİREKLER GÜNDEME GETİRİLDİ, YIKTIRILMADI"

DİREKLER İKİ YIL ÖNCE HABER YAPILMIŞTI

DHA, Dursun Güleç'in ölümüne neden olan, kullanılmayan çürük beton aydınlatma direklerinin de yer aldığı sokağı iki yıl önce görüntüleyerek, burada oturanların endişelerini dile getirmişti. 18 Kasım 2019 tarihli "İstanbul sokaklarında her köşe başında bir tehlike" başlıklı haberiçin konuşanlar ve sokaktan geçenler, çatlak ve çürük görünen beton direklerine ilişkin "Üzerimize devrilmesinden korkuyoruz" demişti.