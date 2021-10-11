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Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Avcılar'da cam silmek için balkona çıkan yaşlı kadın, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da cam silmek için balkona çıkan yaşlı kadın, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın en üst katında oturan E.Y. isimli yaşlı kadın cam temizlemek için balkona çıktı. Camı silerken dengesini kaybeden kadın 5'inci kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, aşağı düşen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Camı temizlerken teras katından aşağı düşmüş"

Yaşlı kadının komşusu Alim Kılıç, "İş çıkışı geldim. Dediler 'Sizin orada bir hanımefendi düşmüş.' Ben de aceleyle geldim buraya. Zaten üzerini örtmüşlerdi. Tanıyordum kendisini, 65-70 yaşlarındaydı. Bir kızı, bir damadı vardı. Arada kızı geliyordu beraber kalıyorlardı. Komşuların dediğine göre camı temizlerken teras katından aşağı düşmüş. Olay yerinde hayatını kaybetmiş" dedi.

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Son Dakika Haberleri
Avcılar'da vahşet

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Haber: Balkonda cam silerken 5. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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