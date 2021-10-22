Askerlik yerini nasıl öğrenebilirim? TC kimlik no ile askerlik sorgulama! Kasım celp ve sevk tarihleri

Askerlik yerini nasıl öğrenebilirim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. e-devlet askerlik yeri sorgulama sayfası ekim, kasım ve aralık ayında askere alınacak adaylar tarafından kullanılacak. Askerlik yerleri için e-devlet MSB sayfasına giriş yaparak sorgulama yapılabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? TC kimlik no ile askerlik sorgulama! Kasım celp ve sevk tarihleri

ASKERLİK YERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir.

TC KİMLİK NO İLE ASKERLİK SORGULAMA

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, yer bilgisini edinebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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