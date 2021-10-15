Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam yayınlanan yeni bölümün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmakta. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman, Aşk Mantık İntikam 18. bölüm bugün var mı, Aşk Mantık İntikam son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Diziseverlerin merakla beklediği Aşk Mantık İntikam yeni bölümü merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam dizisi izlemek isteyen izleyiciler, "Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?" şeklinde aratıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağla, Ozan'la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan'ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra'nın şirketten gitmesi gerekmektedir. Esra'nın Ozan'ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, Esra'nın hem Ozan'ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de FOX TV'de!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Amelia Hamlin Edis Bensu Soral Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Adnan Menderes Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 00:12:38. #1.12#