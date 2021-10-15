Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı izle! Aşk Mantık İntikam 18. bölüm tanıtımı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağla, Ozan'la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan'ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra'nın şirketten gitmesi gerekmektedir. Esra'nın Ozan'ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, Esra'nın hem Ozan'ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?



AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de FOX TV'de!

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

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