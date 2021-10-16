AŞILAMA ORANI YÜZDE 73'E ULAŞAN KOCAELİ'DE, HES HARİTASI KIRMIZI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de koronavirüse karşı aşılama oranı yüzde 73.02'ye ulaşırken, hastalık da yayılmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki vaka yoğunluğu haritasında kent kırmızıya döndü. Vaka sayılarının artmasına rağmen vatandaşların maske takmadıkları görüldü. Kocaeli'de koronavirüse karşı aşılama çift doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 73.02'ye ulaşırken, diğer taraftan vaka sayılarında yaşanan artış da devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre kentte haftalık vaka sayısı ortalaması 374,86'ya yükseldi. Bu yükseliş Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Risk haritasında neredeyse kentin tamamı 'çok riskli' anlamına gelen kırmızı rengine büründü. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen, vatandaşların büyük bir bölümünün dışarıda vakit geçirirken kalabalık alanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü. Hasta bakıcı olarak görev yapan sağlık personeli Sedat Karadayı, son dönemlerde insanların maske takma konusunda tahammülsüz davrandığını belirterek, ?Bende bakınıyorum ama her tarafta maskesiz insan görüyoruz. Ben bir sağlık çalışanıyım, hastaneler şu anda dolu. İnşallah bu virüsten en kısa zamanda kurtuluruz. İnsanlar çok fazla rehavete kapıldı. Ben sağlık personeliyim zaman zaman ben de maskemi indiriyorum. Genelde kalabalık ortamlara girdiğim zaman maskeme dikkat ediyorum. Temastan kaçınmaya çalışıyorum, insanlar maske takmaktan çok sıkıldı. Tahammülümüz kalmadı, bende bile tahammül kalmadı. Ama ne yapalım sabır göstermek zorundayız. dedi.

'İNSANLAR MASKE İLE YAŞAMAKTAN ÇOK SIKILDI? Sokakta vakit geçiren vatandaşların bir bölümünün maske takma konusunda rehavete kapıldığını belirten Raci Özer, ?Hastalığı çabuk bitirmek istiyoruz, bu bir anda olabilecek bir şey değil sabır gerekiyor. Sabır olmadığı zaman da sonuç bu oluyor. İnsanlar sıkıldı, artık vatandaşlar 'Ne olacaksa olsun' diye bakmaya başladı. İnsanlar çok dikkat edenlerin de yakalanması gibi örnekleri görünce bunları emsal gösterip rahatlamaya başladı. Çünkü maske içinde hareket etmek zor, nefes almak zor. İnsanlar maskeyle yaşamaktan çok sıkıldı. Başımıza gelmediği sürece çok ciddiye almıyoruz bu olayı. diye konuştu.