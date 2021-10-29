Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı - Haberler
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Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı Arnavutköy'de vatandaşlar belediyenin organize ettiği Murat Kekilli konseriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de vatandaşlar belediyenin organize ettiği Murat Kekilli konseriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

Arnavutköy Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Grup Kaşıks'ın gösterisiyle başlayan etkinlikte vatandaşlar gösteriyi izleyip oyunlara dahil olarak eğlenceli vakit geçirdi. Programına devamında ise ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne alarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser sırasında vatandaşların arasına inen ünlü sanatçı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise programa sesli mesaj ile katılarak vatandaşlara tebriklerini iletti. Konser sonrasında binlerce vatandaş marşlar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu yaşadı.

Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı

Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı

Arnavutköy'de Cumhuriyet Bayramı Murat Kekilli konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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