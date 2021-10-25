Armut'un takımı MAD Lions 2021 Worlds'ün ardından yaşadığı olay ile gündemde

Türkiye'yi 2021 Dünya Şampiyonası'nda temsil eden oyunculardan biri olan İrfan "Armut" Tükek'in takımı MAD Lions, Dünya Şampiyonası'nı 5-8. sırada bitirerek veda etmişti. Takımın Dünya Şampiyonası hikayesinin sona ermesinin ardından ilginç bir olay meydana geldi.

Twitter hesabı üzerinden MAD Lions takımının ortaklarından biri olduğunu iddia eden Twitch yayıncısı Revenant, Elyoya ve Kaiser'in takımdaki diğer herkesi sırtında taşımak zorunda kaldığını dile getirirken, Carzzy'nin hala bu seviyede olmadığını düşündüğünü söylemişti.

Tweet'i atmasının ardından açtığı yayında konu hakkında konuşmaya devam eden Revenant, Dot Esports'un espor muhabiri Pablo'nun bildirdiğine göre yayınında MAD Lions'ın LEC takımından Carzzy'nin çıkması ve yerine flakked'in getirilmesini düşündüğünün çünkü Carzzy'nin bir seviyesinin olmadığını söylerken, takımın ortağı olduğunu tekrarladı.

Revenant geri adım attı

Attığı Tweet ve yaptığı açıklamaların ardından hem hedefindeki oyuncular hem de espor topluluğu tarafından tepki alan yayıncı, attığı Tweet'leri silerek İspanyolca olarak yeni bir Tweet attı.

Attığı Tweet'te Carzzy hakkında attığı Tweet'in kendini üzdüğünü dile getirirken, "Bu yüzden silme ve hatta özür dileme konusunda sıfır sorunum var." dedi. Tepkilerin odağındaki isim açıklamasında istediği son şeyin kendisine, takım arkadaşlarına veya yıllarına karşı olan saygısını kaybetmek olduğunu" söyledi.

MAD Lions: "Revenant'ın yorumlarıyla ilgili hayal kırıklığımızı hayranlarımızla paylaşıyoruz."

Twitter üzerinde 280 bin, Twitch üzerinde ise 396 bini aşkın takipçisi bulunan Revenant tarafından yapılan paylaşım ardından bir süre sonra ise MAD Lions takımı resmi bir açıklama yayınladı.

Yayınlanan resmi açıklamada MAD Lions, Carzzy'nin ve tüm takımın arkasında dururken, Revenant'ın takımın içerik sağlayıcılarından biri olduğunu, yönetiminde veya sahiplerinden biri olmadığını söyledi ve hem takım, hem de takımın bağlı olduğu Overactive Media adına konuşamayacağını dile getirdi.

"Oyun hakkında tek bir bilgisi olmayan birinin ne dediği önemli değil"

Olayların bir diğer ucundaki isim olan 19 yaşındaki Matyáš "Carzzy" Orság ise Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Tweet'ler ile düşüncelerini dile getirdi. İlk olarak sadece "lol" mesajını paylaşan oyuncu daha sonra "Bazı insanların ne kadar aptal olduğuna inanamıyorum. bana hiç mantıklı gelmiyor." dedi.

Konu ile alakalı paylaştığı son Tweet'te ise oyuncu "Arkadaşlarım çok kızmasın, oyun hakkında tek bir fikri olmayan biri ne derse desin önemi yok, üzülmeyeceğim çünkü @G4G_Revenant gibi birisi böyle bir şey söyledi. Sadece mutlu kal. Başkalarının seni üzmesine izin verme. MAD'ı seviyorum." sözlerine yer verdi.

Riot Games'in LoL Esports kontrat veri tabanına göz attığımızda ise MAD Lions ekibinin saldırı gücü taşıyıcısı Carzzy'nin sözleşmesinin 15 Kasım 2021'de sona erdiğini görüyoruz. Oyuncu henüz takım takım aradığına veya sözleşme yenilediğine dair bir açıklama yapmadı.

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