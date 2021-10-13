Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekne imha edildi - Haberler
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekne imha edildi

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin tuzakladığı bomba yüklü iki tekne imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 teknenin imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü 2 teknenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait patlayıcı yüklü iki teknenin imha edildiği ve saldırı teşebbüsünün engellendiği belirtildi.

Husilerin uluslararası deniz ve ticaret trafiğini tehdit etmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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