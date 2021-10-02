Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel
Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Firari FETÖ şüphelisinin, İzmir'den otomobili ile Manisa'nın Kula ilçesine doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İzmir-Ankara D-300 kara yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., gözaltına alındı. Üzerinde sahte ehliyet bulunan M.A.'nın, Türk Silah Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şafak Sezer
Spor Balotelli Gökhan Töre Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Meral Akşener Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:47:49. #1.12#