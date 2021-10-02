Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Firari FETÖ şüphelisinin, İzmir'den otomobili ile Manisa'nın Kula ilçesine doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İzmir-Ankara D-300 kara yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., gözaltına alındı. Üzerinde sahte ehliyet bulunan M.A.'nın, Türk Silah Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.