Antalya Film Forum Ödülleri sahiplerini buldu

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu.

Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 4 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 14 proje destek aldı, 455 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra ayni ödüller de sahiplerini buldu. Antalya Film Forum'da toplam 26 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve geçen yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

Antalya Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress kategorisinde 5 proje yarıştı. Brigid O'Shea, Hans Robert Eisenhauer ve Serdar Kökçeoğlu'ndan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Pınar Fontini'nin 'Filmin Adı Ne?' adlı projesi 30 bin TL ve Eylem Kaftan'ın 'Bir Gün, 365 Saat' adlı projesi 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 60 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldı. 'Bir Gün, 365 Saat' aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Gürcan Keltek'in 'Horde' projesi ise Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü ve Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne layık görüldü.