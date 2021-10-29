Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırma çalışmalarına hazırlanıyor

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'da orman yangınında zarar gören alanların daha hızlı ağaçlandırılması için, yanan ağaçlar kesilerek temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'ye sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ağaçların alandan alınması için çalışmalar sürüyor.

Yanan 60 bin hektar arazinin ağaçlandırılmasına hazırlık için orman ve kesim işçileri aralıksız çalışıyor.

Sahanın yanmış ağaçlardan temizlenmesinin ardından tohum ve fidan dikimiyle bölgenin hızla ağaçlandırılması gerçekleştirilecek.

Teknik çalışmalar tamamlandı

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş'a kadar sirayet eden yangında büyük bir alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yanan bölgelerin bir yıl içinde yeşillendirilmesini sağlayacaklarını aktaran Dikici, bunun için teknik çalışmaları tamamladıklarını anlattı.

Dikici, gerekli bütün tespitleri yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"31 bin hektarlık alanı doğal yollarla gençleştireceğiz. Yaklaşık 17 bin hektar alanda da toprağı makinelerle süreceğiz, 24-25 milyon fidan dikeceğiz. 11 bin hektar alan sarp ve insanın çıkması zor bölgeler, burada da doğayı hem kendi haline bırakacağız hem de tohum takviyesi yapacağız. Bunları yapabilmek için önce sahayı yanan ağaçlardan temizlememiz, sahayı boşaltmamız lazım. Şu ana kadar 5 milyon 300 bin metreküp dikili yanan ağaç tespit ettik ve kesim çalışmalarına başladık."

Doğa kendini birkaç yılda yenileyecek

Şu ana kadar yaklaşık 1500 hektarlık alanı makineyle sürdüklerine işaret eden Dikici, alanı dikime hazır hale getirdiklerini ve yağmur beklediklerini dile getirdi.

Yanan kızılçam ağaçlarını yeniden yeşermediği için kesmek zorunda kaldıkları bilgisini veren Dikici, "Kızılçam ağacını ya fide olarak yetiştirip dikeceksiniz veya tohum olarak ekeceksiniz. Doğayı kendi haline bırakırsak, ağaçlanma süreci 30-40 yıl sürer. Orman bölge ekipleri olarak yaptığımız temizleme çalışmalarıyla 1-2 senede doğa kendini yeniler ve orman kurmamız çok daha çabuklaşır." diye konuştu.

8 bin kişi çalışacak

Dikici, bölgenin daha çabuk yeşillendirilmesi amacıyla zarar gören ağaçların kesilmesi için 8 bin kişinin çalışacağını ifade etti.

Yanan ağaçların oldukları yerde çürümeye başlayacağını belirten Dikici, şunları kaydetti:

"Yanan ağaçları olduğu yerde bırakırsak hiçbir işe yaramaz. Bunların çürümesini beklemektense satıp değerlendirmemiz daha iyi. Bu ağaçları ekonomimize kazandırmamız lazım. Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler sahada çalışmaya başladı. Bu şekilde en kısa sürede alanı yanan ağaçlardan temizleyip, ağaçlandırma çalışması yapacağız."