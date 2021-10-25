Antalya'da nitelikli eğitim için "AHENK" protokolü imzalandı

ANTALYA (AA) - Antalya Valiliği Himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bazı kurum ve kuruluşlar arasında, Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi'nin (AHENK) protokolü imzalandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlen törende yaptığı konuşmada, eğitimle ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla bir süredir çalıştay yaptıklarını, eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için fikirler üzerinde tartıştıklarını söyledi.

AHENK projesiyle eğitimde yeni bir süreç başlatacaklarını belirten Yazıcı, "Bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte eğitime dokunacağız, özellikle de sıralamada geri kalan okulları harekete geçirmemiz gerekiyor. Çok ihtiyacımız olan meslek liselerinin üzerindeki ölü toprağını kaldırmamız gerekiyor. AHENK projesiyle bütün kürüm ve kuruluşlar eğitime dokunacak ve inanıyorum ki dokundukça güzel sesler çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Değerler eğitimiyle iyi insan yetiştirmek için çabalayacaklarını kaydeden Yazıcı, öncelikle eğitimin aksayan, topallayan ve geride kalan kısımlarını iyileştirmek için uğraşacaklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise Antalya'da eğitime güç katmak ve var olan standardı yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştay sonunda AHENK projesinin ortaya çıktığını anlattı.

AHENK projesinde çağın gerekleri, insan değerler, yaratıcı ve girişimci çalışmalar ile nitelikli ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Er, "Proje ilkokul, ortaokul ve lise gibi bütün dengi okulları kapsıyor. Öğrencilere değerler eğitimi verilecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak öğrencilerimizin mesleki alanda gelişimi ve istihdama katkı sağlayacak çalışmalar yapılacak. Hayat boyu öğrenme esas alınacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Valisi Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Er, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Özgür Kasım Aydemir ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin katılımıyla protokol imzalandı.