Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Antalya'da da Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüş Konyaaltı Caddesi üzerinde başladı. Yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alınırken, girişte fener ve bayrak dağıtıldı.

Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerlerle birlikte renkli görüntüler oluştu. Bazı ailelerin ise çocuklarını kucaklarında ve bebek arabalarında yürüyüşe getirdikleri görüldü. Ellerinde bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda sanatçı Kıraç kutlamalara katılan vatandaşlara coşkulu bir konser verdi.