Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu - Haberler
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Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel
Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

ANTALYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde bayrak ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, sanatçı Kıraç'ın konserini izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Antalya'da da Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüş Konyaaltı Caddesi üzerinde başladı. Yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alınırken, girişte fener ve bayrak dağıtıldı.

Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katılmazken, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar kortejin önündeki 'Cumhuriyet için Antalya El Ele' yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerlerle birlikte renkli görüntüler oluştu. Bazı ailelerin ise çocuklarını kucaklarında ve bebek arabalarında yürüyüşe getirdikleri görüldü. Ellerinde bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda sanatçı Kıraç  kutlamalara katılan vatandaşlara coşkulu bir konser verdi.


- Antalya
Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Antalya'da binlerce kişi fener alayında buluştu

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Son Dakika Haberleri
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