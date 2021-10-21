Antalya'da aracında av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren ve polisi arayarak evinde teslim olan zanlı gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Vadi Sokak'a 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle gelen Erdoğan Öztürk (47), henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ile evin balkonundan tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, av tüfeğiyle Öztürk'e ateş etti. Araç içinde kafasından ve göğsünden vurulan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisi arayan zanlı, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan zanlı, maktul yakınlarının saldırı ihtimaline karşı evden çıkarılamadı.

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet kalabalığı uzaklaştırırken, zanlı özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçla emniyete götürüldü.