Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 'Bağlılık Hasan' filmi gösterildi - Haberler
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Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Bağlılık Hasan" filmi gösterildi

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Altın Portakal Film Festivalinde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Bağlılık Hasan" seyirciyle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Bağlılık Hasan" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek, maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Bağlılık Hasan" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği filmde Umut Karadağ, Filiz Bozok, Ayşe Günyüz Demirci, Gökhan Azlağ, Mahir Günşıray rol aldı.

Gösterime oyuncularla teknik ekip de katıldı.

Filmin konusu

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor. Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 'Bağlılık Hasan' filmi gösterildi - Haberler
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