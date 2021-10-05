Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Anadolu Leoparı' filmi gösterildi - Haberler
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Anadolu Leoparı" filmi gösterildi

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Anadolu Leoparı" seyirciyle buluştu.

ANTALYA (AA) - 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Anadolu Leoparı" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek, maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Anadolu Leoparı" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Emre Kayiş'in yazıp yönettiği filmde, Uğur Polat, İpek Türktan, Tansu Biçer, Ege Aydan ve Seyithan Özdemir rol alıyor.

Gösterime, filmin yönetmeni ve oyuncularının yanı sıra yapım ekibi de katıldı.

Filmin konusu

Film, 22 yıldır Ankara Hayvanat Bahçesi'nin müdürlüğünü yapan ve yalnız bir hayat süren Fikret'in çalıştığı hayvanat bahçesinin satılıp bir eğlence parkına dönüştürülmesini engellemeye çalışmasını konu alıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Anadolu Leoparı' filmi gösterildi - Haberler
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