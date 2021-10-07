Annesini bıçakla yaralayan sanık tahliye edilip akıl sağlığı raporu istendi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de tartıştığı annesi Hülya Baltacı'yı (47), bıçakla yaralayan Mehmet Akın Çiğdem (24), tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme, Çiğdem'in akıl sağlığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

Olay, 13 Temmuz'da, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'taki Balcıoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Hülya Baltacı, oğlu Mehmet Akın Çiğdem'e birlikte gezmeye çıkmayı teklif etti. Çiğdem olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Mehmet Akın Çiğdem, annesini dövüp mutfaktan aldığı bıçakla karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Baltacı'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Akın Çiğdem ise gözaltına alındı.

Mahkeme heyeti, Baltacı'nın şikayetini geri çekmesi nedeniyle Mehmet Akın Çiğdem'i tahliye edip, akıl sağlığının tespiti için de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.