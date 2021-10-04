Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı - Haberler
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Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, anneleri ölen leylek yavruları, belediye görevlilerinin yaklaşık üç aylık bakımının ardından doğaya salındı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, anneleri ölen leylek yavruları, belediye görevlilerinin yaklaşık üç aylık bakımının ardından doğaya salındı.

Eski Cami Mahallesi'nde kavşaktaki aydınlatma direğine yuva yaparak her yıl göç mevsiminde gelen leyleklerden biri, bu yıl iki yavrusu olduktan sonra öldü.

Mahalle sakinleri, yuvada bakımsız kalan leylek yavrularının durumunu Kumluca Belediyesine bildirdi.

Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen leylekler burada balık, solucan gibi yiyeceklerle beslendi. Bakımlarının sona ermesinin arından Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği ekiplerine teslim edilen leylek yavruları, Avlan Gölü'ndeki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, yaptığı açıklamada, yavruların üç ay süreyle bakımlarını ve tedavilerini yaptıklarını, kendi yaşamlarını sürdürebilecek hale gelince doğaya bıraktıklarını ifade etti.

Leyleklerin Avlan Gölü'ndeki doğal yaşam alanlarında göç zamanına kadar diğer leyleklerle birlikte kalacaklarını belirten Ulusoy, "Yavru leyleklerimiz bundan sonraki süreçte doğada kendi yaşamlarını sürdürebilirler. Leyleklerimizi hayata tutunmalarını sağladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah gelecek yıl tekrar ilçemize gelirlerse çok seviniriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anneleri ölen leylek yavruları, bakımlarının ardından doğaya bırakıldı - Haberler
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