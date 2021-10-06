'Anne Eli' projesi Osmaniye'de uygulanmaya devam ediyor

OSMANİYE (Bültenler) - 'Anne Eli' projesi kapsamında toplanan kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye ve daha temiz, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Osmaniye olma noktasında katkı sağlanmış olacak.

Evlere dağıtılan ikili ayrıştırma kutuları ile şehrimizin geleceğine ve doğaya birlikte sahip çıkıyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ; "Doğayı kirletmeden atıkların kaynağında ayrıştırılarak sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılması noktasında şehrimiz ve çocuklarımızın geleceği için annelerimizle birlikte ortak bir çalışmaya imza atıyoruz. 'Anne Eli' projemize katkı ve katılımlarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, muhabbetle selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

'Anne Eli' projesi kapsamında evlere dağıtılan ayrıştırma kutularını teslim alan vatandaşlar, çocuklarımızın eğitimine de önemli katkılar sunacağına inandığımız bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek Osmaniye Belediyesi ve Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler.

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