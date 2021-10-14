Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılını Haluk Levent konseriyle kutladılar

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın başkent ilan edilmesinin 98'inci yıl dönümü, Gölbaşı ilçesinde 50 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Sahil Parkı'nda Haluk Levent'i Ankaralılarla buluşturdu. 50 bin dolayında vatandaşın katıldığı konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını söyledi. Etkinlik kapsamında Ankara seğmenleri ve Gölbaşı Belediyesi Uyum Merkezi Öğrencileri de sahne aldı. Programa, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman katıldı.

Şimşek'in konuşmasının ardından sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişinin önünde büyük bir coşkuyla seslendirdi.