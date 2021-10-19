Ankara Film Festivali'nin Onur Ödülleri açıklandı!

ANKARA (Bültenler) - Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, "Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü'nü, sinemada 50. yılını geride bırakan, beyazperdede eşsiz kadın karakterleri ustalıkla canlandıran oyuncu Perihan Savaş'a, Sanat Çınarı Ödülü'nü feminist yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni, kadınlar için çok önemli ve değerli bir yere sahip Erendiz Atasü'ye, Kitle İletişim Ödülü'nü ise Türkiye mizahında önemli bir yerde duran, karikatürist, yönetmen ve senarist Gani Müjde'ye vermekten büyük mutluluk duyuyoruz," dedi.

Sinemada yarım asır!

Bu yıl festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü, çocuk seslendirmeleriyle adım attığı sinemayla çok küçük yaşlarda tanışan, sayısız filmde güçlü kadın karakterlere hayat veren, "Bedrana" filmiyle geniş kitlelerce tanınan ve o günden bu yana izleyiciyle bağını hiç koparmadan sanat hayatını devam ettiren Perihan Savaş'a verilecek.

İnci Demirkol sanatçının ödül gerekçesini şöyle açıkladı: "Çocuk yaşta oyunculuğa başlamış, tiyatroda, sinemada ve televizyonda oyunculuk gücünü farklı karakterlere can vererek kanıtlamış Perihan Savaş, sinemada 1970'lerden günümüze ''Bedrana'', ''Kırlangıç Fırtınası'', ''Kaşık Düşmanı'', ''İpekçe'', ''Karılar Koğuşu'' ve ''Eve Dönüş'' gibi çok sayıda unutulmaz filmde, çok değişik kadın imgeleri yarattı, ödüller aldı. Perihan Savaş sinemaya 1971'de başlamıştır. Bu yıl bu değerli oyuncumuzun 50. yılını kutlamak ve emeklerine teşekkür etmek istedik."

Bilim ve Yazın Kadını!

Ankara Film Festivali'nin 32. yılının Sanat Çınarı, yalnızca roman, öykü gibi kurmaca yapıtların yaratıcısı değil, araştırmaların, denemelerin ve makalelerin de saygın yazarı, kadın erkek ilişkilerini ve hep tabu kabul edilen kadın cinselliğini, kadın kahramanlar aracılığıyla büyük bir yüreklilik, duyarlılık ve incelikle dile getiren, kadınlara güç, umut, cesaret vermeyi, örtülü olarak da yol göstermeyi amaçlayan Erendiz Atasü oldu.

İnci Demirkol, kadınların var olduğunu kendine özgü anlatım diliyle duyuran Erendiz Atasü'nün ödüle layık görülmesinin gerekçeli kararını, "Kadının varoluşunu anlatırken kendisi de örnek bir varoluş sergilediği, yaşamı boyunca duruş ve inançlarından ödün vermediği için Erendiz Atasü, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından Ankara Film Festivali'nin 32. yılının Sanat Çınarı olarak seçildi," diye açıkladı.

Mizahla 40 Yıl!

Ankara Film Festivali'nin bir diğer Onur Ödülü olan Kitle İletişim Ödülü'nün sahibi Gani Müjde, Gırgır ve Limon dergilerindeki çalışmalarının ardından sinemada ''Arabesk'' ve ''Kahpe Bizans'' filmleri ve televizyonda ''Kaygısızlar'' dizisi, kırk yıldır çok okunan Peynir Gemisi yazıları ve daha pek çok dizi ve filmle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

İnci Demirkol, karikatürist, senarist ve yönetmen Gani Müjde'nin bu yıl festivalin Kitle İletişim Ödülü'nü alma gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Gani Müjde, seveni kadar sevmeyeninin de çeşitliliğiyle, çizdiği yol ve üreticiliğiyle, yaratıcılığındaki dönüşümlerle Türkiye'nin yakın tarihine çok benzer. Türkiye'de mizah üretiminin son kırk yılına vurduğu damga nedeniyle, bu yıl Kitle İletişim Ödülü'ne değer bulunmuştur."

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