Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık? 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri
Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok müzede ziyaretlere ara verilmişti. Ancak son gelişmelerin ardından Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir giriş ücreti ne kadar? Anıtkabir müzeleri açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının olduğu Anıtkabir'e turistler ve Türk vatandaşları olmak üzere pek çok kişi tarafından ilgi görüyor.
Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir giriş ücreti ne kadar? Anıtkabir müzeleri açık mı? sorularına dair detayları araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili Ankara'da yer alan Anıtkabir, şehir içi ve şehir dışından her yıl yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir'de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir'in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.
01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30
15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00
01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Dördüncü bölümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinde yer alan 3.123 adet kitabın sergilendiği Atatürk Özel Kitaplığı bulunmaktadır. Anıtkabir'in inşası, Atatürk'ün hayatı ve Anıtkabir'de yapılan törenlerin belgelerinin yer aldığı bilgisayarlar da bu bölümde yer almaktadır. Müze haftanın her günü ziyarete açıktır.
Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir'in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.
Anıtkabir giriş ücreti ne kadar?
Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.
ANITKABİR'İNZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER
AÇILIŞ
KAPANIŞ
01 Şubat - 14 Mayıs
09:00
16:30
15 Mayıs - 31 Ekim
09:00
17:00
01 Kasım - 31 Ocak
09:00
16:00