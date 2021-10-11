Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir açık mı, kaça kadar açık? 2021 Anıtkabir ziyaret saatleri

Anıtkabir kaçta kapanıyor? Anıtkabir giriş ücreti ne kadar? Anıtkabir müzeleri açık mı? sorularına dair detayları araştırılıyor. Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili Ankara'da yer alan Anıtkabir, şehir içi ve şehir dışından her yıl yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANITKABİR AÇIK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir'de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir'in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021

01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30

15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00

01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ANITKABİR MÜZELERİ AÇIK MI?

Dördüncü bölümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinde yer alan 3.123 adet kitabın sergilendiği Atatürk Özel Kitaplığı bulunmaktadır. Anıtkabir'in inşası, Atatürk'ün hayatı ve Anıtkabir'de yapılan törenlerin belgelerinin yer aldığı bilgisayarlar da bu bölümde yer almaktadır. Müze haftanın her günü ziyarete açıktır.

ANITKABİR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir'in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

Anıtkabir giriş ücreti ne kadar?

Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.

ANITKABİR'İNZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER AÇILIŞ KAPANIŞ 01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

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