'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı' Marmaris'te başladı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı'nın ikincisi, üç yıl aradan sonra 62 şehirden 400 basın mensubunun katımlıyla 'Yerel medya sorunları ve çözüm önerileri' adı altında ilk toplantısını yaptı.

Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi iş birliği ile 'Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Çalıştayı' beş yıldızlı bir otelde 62 şehirden gelen 400 basın mensubuyla bugün başladı. 17 Ekim'e kadar devam edecek buluşmanın bu yıl ki konusu 'Yerel medya sorunları ve çözüm önerileri' olarak belirlendi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Marmaris'in Covid-19 ve yangınlar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ben bu süreçte Marmaris'te bulunan gazeteci arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Marmaris'imizin sesini duyurmak, yangının vahametini gözler önüne serebilmek için gece gündüz demeden bizlerle birlikte canla başla çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Oktay, yangının ardından maddi yaraların hızla sarıldığını, Marmaris'te yaşamın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Oktay, yanan ormanlık alanların tekrar eski haline gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, yanan alanlarda hiçbir şekilde turizm, maden veya farklı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerine de vurguladı.

Konuşmalar ardından basın medya temsilcileri gazetecilerle yuvarlak masa adı verilen toplantılar gerçekleştirdi. 400 gazeteci toplantıların ardından günübirlik gezi tekneleri ile Marmaris'in koylarında tura çıkarıldı.