Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı - Haberler
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Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı

Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınlarıyla ünlü olan Twitch yayıncısı Katiyln "Amouranth" Siragusa'nın Twitch, Instagram ve TikTok hesapları aynı anda kapatıldı. Twitch'ten beşinci kez yasaklanan Amouranth'ın Twitch hesabının silinmesinin ardından, YouTube'a videolar yüklemeye devam edeceğini açıkladı.

Twitch, Kaitlyn "Amouranth" Siragosa'yı hiçbir neden belirtilmeden beşinci kez banladı. Popüler Twitch yayıncısı Amouranth 8 Ekim'de Twitch'ten banlanmasıyla beraber beşinci kez banlandığı anlaşıldı. Amouranth'ın sadece Twitch'ten değil Instagram ve TikTok'tan da banlandığı açıklandı.

Amouranth, neden banlandığını açıkça belirtmedi, ancak çoğu kişi bunun Twitch'in hizmet şartlarını çiğnemesiyle ilgili olabileceğini varsayıyor. Bu yasağın ardından, Amouranth, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Amouranth, YouTube kanalında, Twitch'ten banlanması hakkında konuştu. Twitch tarafından bu kez neden banlandığı konusunda bilgilendirilmediğini belirtti. Ayrıca, gelecekte yayın platformuna geri dönmesine izin verip verilmeyeceğini veya temelli olarak banlanacağını bilmediğini söyledi.

Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı

Amouranth'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer verdi:

"Her yerde "plaformdan çıkarılmak" tuhaf bir duygu. Şimdi çok fazla enerjim ve yerim yok. Sanırım tüm hafta sonu antrenman yapıp YouTube videoları çekeceğim. Yarın YouTube hesabımda olanlar hakkında konuşacağım. Finansal olarak iyiyim. Muhtemelen %3 olarak yanabilirim."

"Hayatımın geri kalanını parayı düşünmeden yaşayacağım. Sabun kutusu veya megafon olmadan görev odaklı herhangi bir şey yapmak zor."

"Adımı milkers olarak değiştirmek için çok mu geç?"

Kişisel Twitter hesabında Amouranth, Twitch ve Instagram'dan banlanmasının, bunun yerine içeriğini artık farklı platformlarda yayınlamasına izin verdiğini ifade etti. Yani, YouTube'da daha fazla zaman geçireceğini belirtmiş oldu.

Buna ek olarak, mali anlamda, bu son yasak turunun ona çok fazla zarar vermeyeceğini söyledi. Bu noktada, hayatının geri kalanını parayı düşünmeden devam edebileceğini açıkladı, ancak geçmişte açıkça belirttiği gibi, Twitch ve diğer platformlar aracılığıyla kazanmak istediği paranın çoğu tutkulu olduğu nedenlere gidiyor ve bu yüzden, elinden geldiğince gelir elde etmeye devam edecek.

Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı - Haberler
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