AMATÖR SPOR KULÜPLERİNDEN BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'E ZİYARET

Göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirdiği projelerin merkezine yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandıran Başkanımız Mesut ÜNER'in özellikle spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar ve verdiği değer, tüm spor camiasının alkışını ve takdirini alıyor.

Çatalca'lı çiftçi bir ailenin bireyi olarak büyüyen aynı zamanda mesleği mimarlık olan Başkanımız Mesut ÜNER'in yıllarca ilçemizde futbol oynadığı herkes tarafından biliniyor. Bu anlamda sporun ve sporcunun sorunlarını çok iyi bilen Başkanımız Mesut ÜNER, sorunların çözüm noktasında desteğini hiç esirgemedi.

Başkanımız Mesut ÜNER'in yoğun geçen halk gününün sonunda son ziyaretçileri Çatalcaspor ve Çatalca Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanımız Hasan GÖKÇE ile Yönetimi oldu. Samimi geçen ziyaret programında Dernek Başkanımız Hasan GÖKÇE ve Yönetimi ilçemizde spora ve sporcuya gerçekleştirdiği katkılardan dolayı Başkanımız Mesut ÜNER'e teşekkür ederek A Milli Futbol Takım forması hediye etti.

Dernek yönetiminin ziyaretleri sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Yoğun geçen halk günü programımızın sonunda Çatalcaspor ve Çatalca Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Hasan GÖKÇE ile Yönetimini misafir ettik. Yıllarca futbol oynamış ve sporun içinden gelen bir Çatalca'lı olarak her zaman spor ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kendilerinin kıymetli ziyaretleri için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. " dedi.

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