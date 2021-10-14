AMASYA'DA DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLERE ÖZEL PROJE

AMASYA (DHA) - AMASYA Valiliği öncülüğünde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve ilgili kurumların iş birliğiyle hazırlanan Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek Projesi, Vali Mustafa Masatlı ile proje ortağı kurum yetkililerinin katıldığı imza töreniyle hayata geçirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile Amasya Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri yer aldı. İmza töreninde yaptığı konuşmada projenin detaylarından bahseden Vali Masatlı, Bu proje Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin imzalarıyla hayata geçirilen 2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlandı dedi.

'PROJE KAPSAMINDA 800 GENCE EĞİTİM VE İSTİHDAM FIRSATI SUNULACAK'

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Valiliğin Dezavantajlı Çocuk ve Gençler için Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek Projesini hayata geçirdiğini söyleyen Vali Masatlı konuşmasında şunları söyledi;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Valiliğimizin Dezavantajlı Çocuk ve Gençler için Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek Projesi yaklaşık 1 milyon TL destek almaya hak kazanmıştır. Toplam bütçesi 1,1 milyon TL olan projemizin sözleşmesi, Valiliğimiz ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanarak proje uygulama süreci başlatılmıştır. Proje ile İlimiz Merkez ve ilçelerinde mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde anne veveya babası vefat etmiş, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Şehit Yılmaz Zengin Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde tekstil, mobilya tasarım ve kaynak atölyesi kurulacak olup yaklaşık 800 gence eğitim ve istihdam fırsatı sunulacaktır. Mesleki ve teknik kurslar Amasya Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü aracılığı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü modülü üzerinden düzenlenecek kursları başarı ile tamamlayan gençlerin, daha önce istihdam taahhüdünde bulunan işletmelerde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kapsamında istihdam edilmeleri sağlanacaktır

Açıklamanın ardından Vali Masatlı ve proje ortağı kurumlar ile proje protokolü imzalandı.