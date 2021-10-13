Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne?

Alya ismi son senelerde popüler hale gelen isimlerden birisidir. Alya isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Alya ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Alya ismini vermek isteyenler Alya'nın anlamını merak ediyor. Alya ismi nedir? Alya ismi ne demektir? Alya ne anlama geliyor? Alya ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Alya ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ALYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alya ismi son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Anlamı ise merak ediliyor. Alya ismi Arapça kökenlidir. Alya isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arapça kökenli olan Alya isminin anlamları şu şekilde:

- Şeref

- Sema

- Dağ tepesi

- Yüksek yer

- Yükseklik

- Gök, sema

Alya ismi kız çocuklarına verilen bir isimdir. Şimdi diğer detaylara bakalım. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ALYA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Alya ismi son zamanlarda popüler olduğu için henüz az sayıda bulunur. Son yapılan araştırmaya göre Alya ismi Türkiye'de yaklaşık 10-12 bin kişide bulunur. Yani ülkemizde yaklaşık 11 bin kişinin ismi Alya'dır. Ek olarak Alya ismi tek başına değil çift isimli olarak da kullanılabiliyor.

ALYA ERKEK İSMİ Mİ KIZ İSMİ Mİ?

Alya kız ismidir. Alya ismini yeni doğacak kız çocuklarınıza, bebeklerinize takabilirsiniz.

ALYA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ALYA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Alya ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

ALYA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Alya ismi Arapça kökenli olmasına rağmen Kur'an-da ismi geçmemektedir.

ALYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Alya isminin birçok özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Sosyal hayata önem verir.

- Yaratıcı bir kişiliği vardır.

- Dışa dönük birisidir. Monotonluktan hoşlanmaz.

- Araştırmalara göre genellikle detaylı ve planlı çalışmaz.

- Özgürlükçü bir ruha sahiptir.

ALYA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Alya ismi Türk Dil Kurumu sözlük uygulamasında yer almamaktadır.

Haberler.com - Gündem